عارضات «ديور» يتهادين بالأبيض والأسود في نيويورك

عرضت دار «ديور» للأزياء، أول من أمس، في نيويورك مجموعتها لخريف 2024 ضمّت تصاميم تعيد إلى الأذهان مرحلة الثلاثينات والأربعينات في «هوليوود».

واستلهمت المديرة الفنية للتصاميم النسائية، ماريا غراتسيا كيوري، العرض من الممثلة ذات الأصل الألماني مارلينه ديتريش (1901-1992).

وبرز اللونان الأبيض والأسود مع إعادة ابتكار تصاميم رجالية من سراويل فضفاضة وربطات عنق وسترات وقبعات. وكان قماش «التويد» الحاضر الأبرز في التصاميم، معيداً التذكير بالموضة الرجالية لكن بنسخة أكثر سلاسة.

وإضافة إلى مؤدية أغنية «ليلي مارلين» التي أمضت السنوات الأخيرة من حياتها في باريس، استحضرت «ديور» في عرضها أسلوب كل من كاثرين هيبورن وغريتا غاربو، وهما نجمتان من ثلاثينات القرن الـ20 عُرفتا بميلهما إلى المرونة في اختيار الملابس.

واعتمدت ماريا غراتسيا كيوري في مجموعتها إكسسوارات معاصرة وسراويل تحت بزات تقليدية.