«ناسا» تؤكد اصطدام حطام فضائي بمنزل رجل في فلوريدا

أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، أن جسماً سقط الشهر الماضي من السماء على منزل رجل أميركي، كان قطعة كبيرة من الحطام المقذوفة من محطة الفضاء الدولية.

وكان أليخاندرو أوتيرو (من مدينة نيبلز بولاية فلوريدا) قد كتب على منصة «إكس» الشهر الماضي، أن جسماً معدنياً «مزق السقف وعَبَر طبقتين» من منزله، وكاد أن يصيب ابنه في الثامن من مارس الماضي.

وحدث ذلك في زمان ومكان يتطابقان بدرجة كبيرة مع توقعات رسمية لاحتراق جزء من منصة شحن تحمل بطاريات قديمة تم التخلص منها من المحطة المدارية في عام 2021، ما رجّح وجود رابط بالحادثة في فلوريدا، بحسب مراقبين لشؤون الفضاء.

وبعدما أخذت الجسم من أوتيرو لتحليله، أكدت «ناسا» في منشور جديد عبر مدونة أن التوقعات في هذا الإطار كانت صحيحة.