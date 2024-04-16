حتى الكائنات البحرية.. تتضرر من التلوث السمعي

حذّر باحثون من أن السباقات الدولية من شأنها أن تضر بالحياة البحرية، بسبب التلوث السمعي تحت الماء، الذي ينتج عن القوارب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن دراسة أجراها معهد علوم الحياة والأرض بجامعة هيريوت - وات في إدنبرة عاصمة اسكتلندا، توصلت إلى أن الثدييات البحرية والأسماك واللافقاريات التي تعتمد على أجهزة سمعية معقدة للقيام بعمليات البحث عن الطعام والتواصل والتكاثر وتجنب الحيوانات المفترسة، قد تتضرر بسبب ضوضاء قوارب تعمل بمحركات.

وتوصلت الأبحاث التي أجراها المعهد إلى أن الضوضاء الصادرة عن مجموعات كبيرة من قوارب المتفرجين خلال السباقات كانت مرتفعة، واستمرت لفترة كافية لدرجة أنها سببت توتراً.

وتنظم الآلاف من سباقات القوارب الشراعية في أنحاء العالم سنوياً. وقال الباحثون إن القائمين على تنظيمها يجب أن يبذلوا جهوداً أكبر للحد من التأثيرات المحتملة للضوضاء تحت الماء الصادرة عن القوارب التي تعمل بمحركات.