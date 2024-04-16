زارا لارسون تختتم حفلات موسم القرية العالمية الـ28

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أن النجمة العالمية زارا لارسون ستحيي الحفل الختامي لسلسلة حفلات لموسمها الـ28 وذلك يوم الخميس 18 أبريل الجاري، وأعلنت القرية العالمية أيضاً عن استضافة منسق الأغاني الشهير «ديجي داني نيفيل» الذي سيبدأ الحفل مع مجموعة من الريميكسات العربية والغربية التي يشتهر بها عالمياً، ابتداءً من 8:30 مساءً.

ويكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع أروع الأوقات عند المسرح الرئيس مع النجمة السويدية الأصل زارا لارسون، التي ستقدم مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل «لاش لايف» و«نيفير فورجيت يو».

ويأتي الحفل ليتوج ختام حفلات الموسم الـ28 للقرية العالمية، الذي استضافت فيه نخبة من ألمع نجوم العالم على مسرحها الرئيس أمام الآلاف من الزوار.

وتُعد الحفلات الغنائية عند المسرح الرئيس مفتوحة أمام كل ضيوف القرية العالمية، ومن دون أي تذاكر إضافية.