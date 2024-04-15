تايلور سويفت تخطف الأنظار في مهرجان كوتشيلا.. كمعجبة

أثارت النجمة تايلور سويفت ضجة كبيرة، إثر ظهورها في مهرجان كوتشيلا أول من أمس.. كمعجبة، إذ كانت تتفاعل وترقص مع صديقها ترافيس كيلسي، أثناء تقديم فرقة الروك «بليتشرز» عرضاً صاخباً خلال الحدث.

ويقود الفرقة جاك أنتونوف، منتج أعمال تايلور سويفت منذ فترة طويلة.

ونجح كيلسي، البالغ طول قامته 1.96 متر، في إخفاء صديقته الشهيرة عن الأنظار، واستمتع الثنائي بالعرض من المسرح مباشرة.

مع ذلك، رصد أحد صحافيي «وكالة فرانس برس» الصديقين اللذين تثير علاقتهما اهتماماً إعلامياً كبيراً، وهما يتمايلان ويغنيان أثناء أداء أنتونوف، الذي شارك في كتابة وإنتاج عدد من ألبومات سويفت.

ويأتي ظهور سويفت قبل أقل من أسبوع من إصدارها ألبومها المقبل «ذي تورتشرد بويتس ديبارتمنت» في 19 الجاري.

وتعد تايلور سويفت (34 عاماً)، التي أعلنت مجلة فوربس أخيراً دخولها نادي أصحاب المليارات، في فترة استراحة حالياً من جولتها العالمية «إيراس».

وأسس أنتونوف شركة «بليتشرز» التي يقودها منذ عام 2014، وفي الوقت نفسه أصبح من أكثر منتجي موسيقى البوب رواجاً، وعمل مع نجوم بارزين، من بينهم تايلور سويفت ولانا ديل ري ولوردي.