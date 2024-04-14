عملية جراحية في عين رجل لإخراج مقبض الفرامل

اضطر جراحون إلى إزالة مقبض فرامل دراجة نارية من عين رجل بعد حادث دراجة نارية دموي نجا الرجل فيه من الموت بإعجوبة.

وتظهر الصور التي تم نشرها في المجلة الأمريكية لطب العيون المقبض مخترقا العين اليمنى لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث أخطأ عينه بميلليمترات فقط.

وكشف المسعفون أن الرجل نجا دون أية مشاكل دائمة في البصر، وحافظ على بصره بنسبة 20/20 في أعقاب الحادث الغريب.

واضطر رجال الإطفاء إلى قطع ذراع الفرامل عن الدراجة في مكان الحادث، وبعد نقل الجريح إلى مركز أبحاث العيون التابع لجامعة مالايا في كوالالمبور، كانت عينه منتفخة وتؤلمه.

ووجد الأطباء بعد الفحص أن شبكية العين، وهي طبقة الأنسجة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين والتي تساعدنا على الرؤية، تالفة وغائمة.

وأظهرت الأشعة المقطعية أن مقبض الدراجة قد ثقب أسفل مقلة عينه وألحق أضرارًا بالعظم المحيط بأنفه ولكنه أخطأ بؤبؤ العين والأعصاب الحيوية، مما منع تلف الأعصاب على المدى الطويل.

كما وجد تخطيط القلب أنه يعاني من إيقاع غير طبيعي في دقات القلب يتراوح بين 45 و48 نبضة في الدقيقة فقط. بينما يجب أن يتراوح المعدل الطبيعي بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، فشخّص الأطباء إصابته بمنعكس عين القلب (OCR)، وذلك عندما يحدث انخفاض في معدل ضربات القلب بسبب الضغط على عضلات العين.

تم نقل الرجل لإجراد عملية جراحية طارئة، حيث نجحوا في إزالة المقبض، بالإضافة إلى الأنسجة التالفة، وخياطة الجرح وإصلاح جفنه، كما تم أيضًا إصلاح العظم التالف حول أنفه ببرغيين.

وكتب الأطباء في المجلة الطبية الأمريكية لتقارير حالة طب العيون أن عينه اليمنى لا تزال تبدو غائرة بحوالي 5 ملم، ولكن الرجل رفض إجراء أية جراحات طبية إضافية وغادر المشفى سعيدا بنجاته.