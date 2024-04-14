قصة مصوّرة.. تايلانديون يغسلون حظهم السيئ بالمياه

في كل عام بمثل هذه الأوقات من العام، ومع بداية فصل الربيع، يجتمع عشرات الآلاف من التايلانديين والسياح لإحياء مهرجان سونغكران السنوي، أو مهرجان المياه، الذي يقام تزامناً مع بداية العام التايلاندي الجديد، وتعتبر عادة التراشق بالمياه من الأشياء التي يحرص عليها المتجمهرون كنوع من التطهر وغسل الحظ السيئ الذي واجه الناس في العام المنصرم. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مهرجان سونغكران التايلاندي في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.