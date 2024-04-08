قرد هارب يثير حالة من الذعر في شوارع اسطنبول القديمة

تسبب قرد هارب في إثارة حالة من الذعر في وسط مدينة اسطنبول القديمة.

وتصدر عنوان،: «قرد هارب يتجول في شوارع الفاتح»، وسائل الإعلام التركية اليوم الاثنين، مع مشاركة مقاطع فيديو من يوم أمس الأحد للحيوان وهو يتجول داخل موقع بناء وبين الحافلات.

والفاتح هي منطقة في اسطنبول.

ويشبه الحيوان، قرد «المكاك البربري» أو قرد المغرب في الصور المنتشرة.

وقال أحد المارة لوكالة أنباء دوغان التركية إنه صادف القرد في محطة للحافلات. وكان مواطنون قد استدرجوا الحيوان بقطع البسكويت، حيث قام بمهاجمتهم قبل أن يلو بالفرار.

ولم يتضح بعد، من أين جاء القرد أو مكان إقامته حاليا.

يشار إلى أن تركيا ليست من الدول التي تعد موطنا لأنواع القرود.