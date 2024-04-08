«إكس» تواصل التطهير.. وتطلق تحذيراً للمستخدمين

حذرت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المستخدمين من احتمال حدوث انخفاض كبير في عدد حسابات المتابعين لهم، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تطهير المنصة من بعض الحسابات الوهمية والآلية، على نطاق واسع.

وذكرت شركة «إكس» المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، عبر إعلان نشره حساب «الأمان» لمنصة «إكس»، أنها ستبدأ «مبادرة كبيرة واستباقية» لمسح الحسابات التي تنتهك قواعد «إكس»، بشأن إساءة استغلال المنصة، أو إرسال الرسائل المزعجة للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان «إكس» تعيين مسؤولين اثنين كبيرين في فريق الأمان والسلامة هما كيلي ماكربورت الموظفة في الشركة كرئيسة جديدة لفريق الأمان، وييل كوهين، المسؤول السابق في شركة بابليسيا ميديا.

يُذكر أن الحسابات المزيفة والآلية واحدة من المشكلات التي يسعى ماسك إلى القضاء عليها.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن مشكلة الحسابات المزيفة والآلية أثبتت أنها أشد صعوبة مما كان متوقعاً، خصوصاً بعد شطب أعداد كبيرة من الوظائف في شركة «إكس»، ما جعل فريق الثقة والأمان في «إكس» يعاني نقصاً شديداً في الموظفين المطلوبين للقيام بمهام الفريق. كما ظل منصب قائد الفريق شاغراً لمدة 10 أشهر تقريباً بعد رحيل كل من إيلا إيروين ويويل روث في إطار خطة إعادة الهيكلة التي نفذها ماسك بعد الاستحواذ على الشركة.