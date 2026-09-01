حمدان بن محمد: دبي سباقة في تصميم المستقبل وتنفيذه

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم "أسبوع دبي للمستقبل" خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس):"نريد لهذا الحدث السنوي أن يشكّل محطة نوعية من محطات بناء مستقبل البشرية، ونقطة التقاء عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال... ومصممي المستقبل والعلماء والمبتكرين من حول العالم. في دبي، ستلتقي الرؤى المستقبلية بالعقول القادرة على تحويلها إلى واقع... وتتطور الأفكار الناشئة إلى حلول تُحدث أثراً حقيقياً وملموساً في حياة الناس. نريد تجمعاً استثنائياً يضع الإنسان في صميم المستقبل... ويستشرف كيف سنعيش ونفكر ونبتكر ونعمل في السنوات والعقود القادمة. دبي كانت ولا تزال سباقة في تصميم المستقبل واختباره وتنفيذه... سنواصل جمع أبرز العقول، ودعمها، وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية".