فيتامين "B12".. تعرّف إلى معدله الطبيعي وأعراض نقصه وخطره

يحتاج جسمنا إلى العناصر الغذائية للحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك النمو والقيام بوظائفه الضرورية. ويلعب فيتامين (ب 12) دورًا حاسمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي ووظيفة الأعصاب.

ويوجد هذا الفيتامين بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض. يمكن أن يؤدي نقصه إلى فقر الدم وتلف الأعصاب وضعف الإدراك ومشاكل صحية أخرى.

ووفق الخبير الدكتور إيكتا سينغوال ماجستير (اختصاصي تغذية) بمجموعة مستشفيات Ujala Cygnus، يجب إدراج النطاق الطبيعي لفيتامين (ب 12) حسب العمر، وفق ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

المعدل الطبيعي لفيتامين (ب 12) حسب العمر

يقول الدكتور سينغوال «يمكن أن تختلف مستويات فيتامين ب12 حسب العمر». مضيفا «ان ما يعتبر طبيعيًا يمكن أن يعتمد على النطاق المرجعي الذي يستخدمه مختبر معين أو مقدم رعاية صحية محدد».

ووفق سينغوال، فإن المبادئ التوجيهية العامة لما يعتبر عادة مجموعة طبيعية من فيتامين (ب 12) حسب العمر هي كما يلي:

الرضع (0-12 شهرًا):

200-900 بيكوغرام لكل مليلتر (pg/mL)

الأطفال (1-18 سنة):

200-600 بيكوغرام/مل

البالغون (19-64 سنة):

200-900 بيكوغرام/مل

كبار السن (65 فما فوق):

200-700 بيكوغرام/مل.

وأضاف الدكتور سينغوال «يمكن أن تختلف هذه النطاقات قليلاً بين المصادر المختلفة وقد تتأثر بعوامل مثل النظام الغذائي وعلم الوراثة والظروف الصحية الفردية. ومن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية لتفسير نتائج الاختبار المحددة وتحديد ما إذا كان أي إجراء، مثل التغييرات الغذائية أو المكملات الغذائية، ضروريًا لمعالجة نقص فيتامين ب 12 أو الحفاظ على مستوياته المثالية».

أعراض نقص فيتامين (ب12)

يحدث نقص فيتامين (ب12) إذا لم تحصل على ما يكفي منه في نظامك الغذائي أو إذا كان جسمك غير قادر على امتصاص أو تخزين ما يكفي من الفيتامين.

وفي هذا الاطار، قام الدكتور راجكومار استشاري أول الطب الباطني بمركز إصابات العمود الفقري الهندي بنيودلهي بإدراج أعراض فيتامين (ب 12) التي يجب عليك الانتباه إليها:

- تعب

- جلد شاحب

- الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين أو القدمين

- ضعف العضلات

- قرحة الفم

- مشاكل في الرؤية

- التهاب واحمرار اللسان

- فقدان الشهية

عوامل خطر نقص فيتامين (ب12)

يعاني الشخص من نقص فيتامين (ب12) إذا كان دمه يحتوي على أقل من 150 وحدة في المليلتر.

ويمكنك اكتشاف نقص فيتامين (ب12) بمساعدة اختبار تعداد الدم الكامل (CBC). وقد قام الدكتور راجكومار بإدراج عوامل الخطر لنقص هذا الفيتامين على النحو التالي:

- كبار السن

- الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي

- الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث

- الرضع الذين يولدون لنساء نباتيات معرضون للخطر أيضًا

مصادر فيتامين (ب12)

وفقا لـ «StatPearls»، يخزن الكبد وفرة من فيتامين (ب 12)، ما يقلل من فرصة النقص. ومع ذلك، يتم استنفاد المخزون الكبدي وينتج النقص عندما يتعذر امتصاص فيتامين (ب 12). يمكن أن يحدث هذا بسبب نقص التغذية، أو سوء الامتصاص، أو نقص العوامل الداخلية.

المصادر الغذائية لزيادة مستويات فيتامين (ب12)

أفضل مصادر فيتامين ب12 هي المنتجات الحيوانية وتتضمن:

- البيض

- اللحوم

- الأسماك (التونة والسلمون)

وبما أن أغنى مصدر لفيتامين (ب12) هو المنتجات الحيوانية، يصبح من الصعب على النباتيين البحث عن بدائل. ومع ذلك، لا تقلق لأننا ندرج الخيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار:

- جبنه الحليب النباتي

- الزبادي

- خميرة الغذاء

- الحبوب المدعمة

- اللحوم النباتية

- الفطر.