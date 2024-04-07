كتاب مُرصّع بـ 1035 ماسة.. لا مساومة في السعر

طُرحت للبيع مقابل 1.5 مليون دولار نسخة فريدة من كتاب «بريكفست آت تيفانيز»، بغلاف مُرصّع بأكثر من 1000 ماسة، للكاتب الأميركي ترومان كابوته الذي ولد قبل قرن وتوفي عام 1984.

وغلاف الكتاب مصنوع من الجلد ومغطى بـ1035 ماسة وحجر ياقوت واحد، وهو النسخة الوحيدة من رواية «بريكفست آت تيفانيز» (1958) التي تحمل توقيع كابوته.

والكتاب الذي استغرق العمل على غلافه ثلاث سنوات مع «بنتلي آند سكينر» البريطانية المتخصصة في المجوهرات، وكان مخصصاً لشركة «لوكس مانتيس» الأميركية المتخصصة في بيع الكتب النادرة والفاخرة، معروض داخل قفص في المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة في نيويورك.

وطرح الكتاب بسعر 1.5 مليون دولار، ولن يُطرح للمزايدة عليه، ولن تتم أي مفاوضات في شأن هذا السعر.

وحبّات الألماس موضوعة على الغلاف بطريقة تمثل جزءاً من خريطة مانهاتن، أما الياقوت فوُضع على الغلاف عند زاوية شارع 5 وشارع 57، حيث يقع متجر تيفاني الشهير للمجوهرات الذي أعيد افتتاحه في أبريل 2023.