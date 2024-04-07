أميركا: نجاة 77 ألف سمكة سلمون بعد انقلاب شاحنة

انقلبت شاحنة محمّلة بأكثر من 100 ألف سمكة سلمون بعد تعرّضها لحادث الأسبوع الماضي في منطقة جبلية غرب الولايات المتحدة، إلا أن غالبية حمولتها نجحت في الوصول إلى مجرى مائي، بحسب السلطات الأميركية.

وقالت هيئة الأسماك والحياة البرية في ولاية أوريغون إن «نحو 77 ألف سمكة سلمون صغيرة نجحت في الوصول إلى النهر».

وكانت الشاحنة تسير في منطقة جبلية عندما انقلبت على سطحها عند منعطف حاد.

ولم تنجح كل أسماك السلمون في الوصول إلى الماء، إذ نفقت 25 ألف سمكة في الشاحنة أو على الطريق.

وأسماك السلمون من نوع «شينوك» مهددة بالانقراض بسبب الجفاف الذي ضرب الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة، وفُرض حظر على صيدها خلال العام الماضي قبالة سواحل كاليفورنيا ومناطق كثيرة في أوريغون.