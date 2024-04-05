«أبل» تدرس تصنيع روبوتات شخصية

تدرس «أبل» مشروعات إنتاج روبوتات ذاتية التحكم للأفراد، وفقاً لمقال نشرته «بلومبرغ»، بعدما صرفت الشركة النظر عن تصنيع سيارة.

ويعمل مهندسو الشركة المصنّعة لهواتف «آي فون»، على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم.

واكتسبت «أبل» مكانتها في المنازل والمؤسسات، بفضل أجهزة «آي بود» و«آي فون» التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.

وكذلك حققت أجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية وسماعاتها، نجاحاً واسعاً أيضاً.

لكن الشركة العملاقة لم تُصدر أي جهاز جديد رائد منذ «أبل ووتش». أما خوذة الواقع المختلط (الافتراضي والمعزز) «أبل فيجن برو» التي طرحتها هذه السنة، فتأتي بعد منافساتها، وتستهدف في الوقت الراهن جمهوراً محترفاً.

ومطلع السنة الحالية، صرفت «أبل» النظر عن طموحاتها تصنيع سيارة كهربائية، واضعة بذلك حداً لمشروع شهد تقلبات وتحولات كثيرة طوال عشر سنوات.