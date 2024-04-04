تايلور سويفت تدخل نادي أصحاب المليارات من الباب الواسع

أصبحت المغنية الأميركية تايلور سويفت، مليارديرة، بحسب أحدث تصنيف لثروات مشاهير العالم نشرته، أول من أمس، مجلة فوربس، وهي عتبة تجاوزتها بعد سنة تاريخية لنجمة البوب في 2023.

ومع أصول باتت تُقدّر بنحو 1.1 مليار دولار، أصبحت مغنية «شايك إت أوف» أول فنان (ذكوراً وإناثاً) يتخطى عتبة المليار دولار بفضل الدخل الآتي من الموسيقى حصراً.

وفي أقل من عام، شهدت المغنية المتحدرة من ولاية بنسلفانيا نمو ثروتها بمقدار 360 مليون دولار، ويرجع ذلك في حد كبير إلى الإيرادات الطائلة لجولتها الضخمة التي استمرت 152 يوماً بعنوان «إيراس».

وبحسب تقديرات عدة، فإن «إيراس» في طريقها لتصبح سلسلة الحفلات الموسيقية الأعلى ربحاً في تاريخ الموسيقى، مع عائدات تتخطى بكثير عتبة مليار دولار.

وتايلور سويفت (34 عاماً) ليست الشخص الوحيد من مشاهير الموسيقى الذي دخل الدائرة المغلقة جداً للأثرياء الذين تخطت ثروتهم المليار دولار، إذ سبقها جاي زي (2.5 مليار دولار) وريهانا (1.4 مليار دولار) وجيمي بافيت (مليار دولار)، لكنهم جميعهم يدينون بجزء من ثروتهم لاستثمارات في أنشطة غير متعلقة مباشرة بالموسيقى.