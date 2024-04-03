أكبر مُعمّر بالعالم يغادر الحياة عن قرن و14 عاماً

توفّي الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز مورا، الذي دخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عام 2022، بوصفه أكبر رجل معمِّر في العالم، عن قرن و14 عاماً.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر منصة "إكس": "انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الحياة الأبدية عن 114 عاماً".

وأكدت "غينيس" رسمياً لقب بيريز مورا، أكبر رجل على قيد الحياة، في 4 فبراير 2022، عندما كان عمره 112 عاماً و253 يوماً، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

والرجل أب لـ11 ابناً، وفي عام 2022 كان له 41 حفيداً، و18 من أبناء الأحفاد، و12 من أحفاد الأحفاد.

هذا المزارع، المعروف باسم تيو فيسنتي، مولود في بلدة إل كوبري بولاية تاتشيرا بجبال الأنديس، في 27 مايو 1909، وكان التاسع في عائلة مكوّنة من 10 أبناء.

وجاء، في بيان "غينيس" عام 2022: «في سنّ الخامسة، بدأ العمل مع والده وإخوته في الزراعة، وساعد في حصاد قصب السكر وحبوب البنّ".

وأصبح بيريز رئيس بلدية قريته، وكان مسؤولاً عن فضّ النزاعات المتعلّقة بالأراضي والعائلات، بينما كان لا يزال مزارعاً.