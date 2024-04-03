امراة تتعرض لتلف بالكلى والسبب صالون التجميل !

حذر مجموعة أطباء من بعض الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عن استخدام منتجات الشعر، وذلك بعد تعرض فتاة لإصابات بالغة في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل .

ووفقا لما ذكره موقع “فوكس نيوز”، عانت فتاة تونسية تبلغ من العمر 26 عاما، من تلف حاد في الكلى في ثلاث مناسبات مختلفة بين يونيو 2020 ويوليو 2022 ، ليكتشف بعدها أطباء فرنسيون الارتباط بين استخدام بعض منتجات تمليس الشعر وتلف الكلى .