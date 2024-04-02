حبس رجل تخصص في دهس النساء بسيارته

بالتزامن مع قصة الرجل المجهول الذي يقوم بلكم النساء في شوارع نيويورك ثم الفرار سريعا، كشفت محطة KSLTV أن محكمة أمريكية قامت بتوجيه تهم بـ 10 جنايات لرجل تخصص في دهس النساء حصرا بسيارته بشكل مقصود.

ووفقًا للمدعي العام لمقاطعة سولت ليك، سيم جيل، فقد تم اتهام "آنه دوي فام" بستة تهم جناية من الدرجة الأولى بتهمة محاولة القتل، وأربع تهم جناية من الدرجة الثالثة لعدم التوقف عند حادث إصابة خطير، واثنتين من الجنح من الدرجة الأولى لعدم التوقف عند وقوع حادث مع وقوع إصابات.

وقام "فام" بأربعة حوادث اصطدام على الأقل مستهدفا المشاة من النساء حصرا على مدار سبعة أشهر، وفقًا لمكتب المدعي العام للمنطقة.

وأكد المدعي العام أن الاستهدافات كانت شرسة ومقصودة، وأن الشرطة استخدمت التكنولوجيا ل" ربط الحالات معًا” وأضاف "نحن نواصل التحقيق في أمور أخرى مماثلة ونشجع أي شخص لديه معلومات على الاتصال بسلطات إنفاذ القانون المحلية. "

ووفقا لوثائق المحكمة فإن فام استهدف هؤلاء المشاة وبشكل أساسي النساء، حيث تصف الوثائق قيامه في 22 أغسطس 2023، بصدم امرأة والهرب، ولاحقا في 24 فبراير، أخبر شهود الشرطة أن جوسلين بيرس وابنتها مادالين بيرس البالغة من العمر 16 عامًا أصيبتا أثناء سيرهما على أحد الطرق، حيث وجدت الشرطة ذات سيارة تويوتا أفالون بيضاء تعبر الشارع ثلاث مرات قبل أن تصدم الأم وابنتها.

وفي الحادث الثالث، في 28 فبراير، استجابت الشرطة لحادث صدم وهرب حيث قالت مارثا كنودسن وجانيت بروميت إنهما كانتا تسيران بالقرب من التقاطع عندما صدمتهما سيارة سيدان بيضاء من الخلف، وظهرت مراجعة لقطات كاميرات مراقبة في المنطقة نفس سيارة تويوتا أفالون البيضاء، المسجلة باسم "فام"، في المنطقة وقت وقوع الحادث.

وفيما عانت كنودسن من ارتجاج في المخ وتمزقات في رأسها وكسر في أسنانها الأمامية مما يتطلب جراحة الفم لإصلاحها، فقدت بروميت وعيها في مكان الحادث وأصيبت بنزيف في المخ وارتجاج في المخ وكسر في اليد وتمزقات في فروة رأسها.

ولاحقا في 11 مارس، أصيبت امرأة بجروح، بعدما صدمتها ذات السيارة بعنف من الخلف.

ومن ثم في 13 مارس، عثر الضباط على سيارة تويوتا أفالون البيضاء الخاصة وفام بداخلها، وعندما تمت مقابلته وسؤاله عن الحوادث أخبر "فام" الشرطة أولاً أنه "ربما يكون قد أعار السيارة لأحد أصدقائه" قبل أن يقول لاحقًا: "نعم، إنها ملكي. أنا لا أسمح لأحد بالقيادة."

وأكدت عائلة "فام" للشرطة أن سيارة تويوتا مملوكة له وأنه الشخص الوحيد الذي يقود السيارة. ولم تذكر وثائق المحكمة دوافعه لهذه الحوادث.