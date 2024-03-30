حرق سوبرماركت ماليزي يبيع جوارب عليها اسم «الله»

أُلقيت قنبلة حارقة على متجر تابع لسلسلة متاجر ماليزية كانت تعرض للبيع جوارب عليها لفظ الجلالة «الله»، وفق ما أعلنت الشرطة، اليوم (السبت). وتأتي الواقعة بعد أيام من توجيه تهمة الإساءة للمشاعر الدينية لمديرين في سلسلة المتاجر هذه لبيعها الجوارب في أحد محالها.

وقال وان محمد زهري وان بوسو، قائد الشرطة في مدينة كوانتان بشرق ماليزيا، إن فرع «كيه كيه سوبر ماركت» تعرّض قبيل الفجر لاعتداء تسبب بحريق محدود عند مدخله.

وأضاف، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الهجوم «لا يزال قيد التحقيق، لكنّنا لا ننكر أنه قد يكون متّصلاً بواقعة جوارب عليها عليها كلمة (الله)». وأخمد موظّفون الحريق بمطفأة ولم يُفد عن إصابات.

وانتشرت صور الجوارب على شبكات التواصل الاجتماعي هذا الشهر، ما أثار غضباً شعبياً عارماً لدى مسلمين رأوا في ذلك إهانة، خصوصاً أن الجوارب طُرِحت للبيع خلال شهر رمضان.

والإسلام هو الديانة الرسمية في ماليزيا، حيث إن أكثر من ثلثَي السكان البالغ عدهم الإجمالي 34 مليون نسمة هم من المسلمين.

وكان قد تم توجيه الاتّهام قبل أيام إلى الرئيس التنفيذي لـ«كيه كيه سوبرماركت»، تشاي كي كان (57 عاماً)، وزوجته وهي مديرة للشركة، بـ«تعمّد جرح المشاعر الدينية» للماليزيين، وفق لائحة اتّهام اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية». كذلك تم توجيه تهمة تحريضهما إلى ثلاثة مسؤولين في شركة التوريد «شين جيان تشانغ».

ودفع المتّهمون الخمسة ببراءتهم من التّهم الموجّهة إليهم، وهم يواجهون الحبس لمدة أقصاها سنة أو الغرامة أو العقوبتين معاً إذا دانتهم المحكمة.

واستدعت القضية رد فعل نادراً لملك البلاد الذي دعا إلى فتح تحقيق واتّخاذ «تدابير حازمة» ضد أي جهة يتبيّن أنها مذنبة. وتقدّمت «كيه كيه سوبرماركت»، وهي ثاني أكبر سلسلة متاجر «ميني ماركت» في ماليزيا باعتذار، وقالت إنها تتعامل بـ«جدية» مع المسألة، واتّخذت تدابير لوقف بيع الجوارب فوراً.