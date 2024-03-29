«دبي للمأكولات» يطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

هل أنتم من عشاق الطعام والنكهات الأصيلة؟ ولديكم موهبة التصوير الفوتوغرافي. استعدوا خلال فعاليات مهرجان دبي للمأكولات لعرض مواهبكم والانطلاق في رحلة فنية مميزة مع مسابقة التصوير الفوتوغرافي (Food Focus Dubai Photography)، التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة «غلف فوتو بلس» (Gulf Photo Plus). وسواء كنتم من الهواة أو من محترفي التصوير الفوتوغرافي، فما عليكم سوى اغتنام هذه الفرصة لالتقاط جمال وتنوع المأكولات الشعبية في شوارع دبي، والتنافس على جوائز نقدية مذهلة تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.

وتنطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي من الآن حتى السابع من أبريل 2024، وتدعو عشاق التصوير إلى استكشاف تجارب الطعام اللذيذة في دبي، التي توفرها العديد من المطاعم الحريصة على تقديم خيارات واسعة من الأطباق المحلية الشهية والمذاقات الرائعة، وغيرها من الوجبات الأخرى غير المكتشفة بعد، لتأخذ المشاهدين في رحلة بصرية مدهشة تستمد إلهامها من تراث وثقافة أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي وتعتبرها موطناً لها. استعدوا لاستكشاف عالم من النكهات والأصوات والألوان، وتجولوا بعدساتكم بين أصناف الخبز الشهية، وهي تحضر وتخرج من الأفران الساخنة، وارصدوا أجمل لحظات تحضير الشاورما، ووثّقوا أجواء الحماس والنشاط في أسواق المأكولات والأطعمة. اجعلوا مهاراتكم في التصوير تنطق إبداعاً، ودعوا الصور تحكي قصة ثقافة المأكولات الشعبية المميزة في دبي، لتحظوا بفرصة رائعة للفوز بجوائز نقدية مميزة.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، بينما سيحصل الفائز الثاني على 5000 درهم، والثالث على 3000 درهم. كما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على 1000 درهم لكل منهم. وستعرض المشاركات الفائزة إلى جانب العديد من الصور المميزة، خلال مهرجان دبي للمأكولات هذا العام، ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، والتي تنطلق من 19 أبريل حتى الخامس من مايو 2024. وستشرف على اختيار الصور الفائزة لجنة تحكيم أعضاؤها من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«غلف فوتو بلس». ويمكن للمشاركين إرسال مشاركاتهم باستخدام النموذج الموجود.

ويجب أن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق، والتقاط الصور في دبي، وأن تتضمن مواضيع تتعلق بـ«المأكولات الشعبية»،ويتحمل المشارك مسؤولية الحصول على تصريح التصوير، للتأكد من أن التقاط الصور يتم بشكل قانوني وبموافقة جميع الجهات المعنية.