مهرجان للمحار يُصلح ما أفسده زلزال أناميزو المنكوبة

يستمتع الناس بالمحار في أناميزو على ساحل بحر اليابان في فعالية انطلقت بمقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان.

وكانت البلدة التي تقع في إيشيكاوا تضررت بشدة بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في رأس السنة الجديدة.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بأن الفعالية نظمها مجموعة من رجال الأعمال في عدد من المدن بإيشيكاوا، بغرض تقديم الدعم للبشر والشركات المتضررة من الزلزال، والتي تمارس أعمالاً لها علاقة بالمحار في أناميزو، حيث يعد المحار من بين أهم ما يميزها. ووقف الكثير من الأشخاص في طوابير طويلة بمتنزه يقع بالقرب من محطة كوماتسو قبل بدء الفعالية أول من أمس.

وبدأت المبيعات قبل 20 دقيقة من الموعد المقرر لها، حيث تم عرض المحار في أصدافه من أناميزو ومن أنحاء أخرى في إيشيكاوا. وقام الزائرون بشويه مستمتعين بمذاقه الشهي.