مقابل الرفق بالحيوان.. معظم الألمان مستعدون لزيادة أسعار اللحوم

أعرب معظم المستهلكين في ألمانيا في استطلاع للرأي عن استعدادهم لتحمل زيادة في أسعار اللحوم، مقابل ضمان رعاية أفضل للحيوانات. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن 58% ممن شملهم الاستطلاع على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال إذا تم استيفاء معايير أعلى في رعاية الحيوانات، بينما ذكر 25% أنهم غير مستعدين لذلك، ولم يحدد 17% موقفهم من الأمر.

ويختلف الاستعداد لزيادة الأسعار مقابل المزيد من رعاية الحيوانات بناء على المجموعة المستهدفة، حيث كان الرجال (31%) والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 44 عاماً (28%) أكثر ميلاً لرفض زيادة الأسعار مقارنة بالنساء والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً (20% لكل منهما).