ميزة مهمة جداً من "واتساب" .. انتظرها المستخدمون طويلاً

يختبر تطبيق واتساب منح المستخدمين ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية، المعروفة باسم "فويس نوت"، من دون ضرورة الاستماع إليها.

وكانت منصة واتساب أعلنت سابقاً أنها تختبر هذه الميزة على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" ولكن تم اكتشاف اليوم أن التجارب بدأت على أنظمة أندرويد أيضاً.

وبحسب موقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، تم تصميم هذه الميزة لتعزيز راحة المستخدمين الذين يفضلون قراءة النص على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية.

ويظهر من خلال اللقطة المأخوذة من التطبيق، مع الميزة التي يتم اختبارها، أن تطوير هذه الميزة يسير بسرعة وأن واجهتها باتت شبه مستعدة لكي يتم إطلاقها رسمياً.

وسيستخدم واتساب نظام التعرف إلى الصوت من أجل تفريغ النص، في عملية تحدث بشكل آمن على أجهزة المستخدمين بدلاً من خوادم المنصة، ما يعني درجة أمان أفضل، وسرعة معالجة أكبر.

بمجرد تنزيل الحزمة الإضافية، ستدمج واتساب النص المفرغ إلى فقاعات الـ"فويس نوت"، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم قراءة الرسائل الصوتية بسهولة خصوصا في الحالات التي لا يمكنهم فيها تشغيل الصوت.

ولا تعزز هذه الميزة وصول المستخدمين ذوي الإعاقات السمعية فقط ولكنها تلبي أيضاً احتياجات المستخدمين في البيئات الصاخبة أو الحالات التي قد لا يكون فيها الاستماع إلى الصوت ممكناً.

يشار إلى أن هذه الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية من واتساب رقم 2.24.7.8 على نظام أندرويد، ولم يتم إطلاقها بعد حتى الآن بانتظار تحسين هذه الميزة بشكل أفضل لكي تكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.