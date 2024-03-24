شريحة «إيلون ماسك» تمكّن مشلولاً من «التغريد»

كتب نولاند أربو، وهو أول مريض يحصل على شريحة إلكترونية من شركة «نيورالينك» للتكنولوجيا الطبية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أول منشور له على شبكة «إكس» للتواصل الاجتماعي من خلال أفكاره.

وعلّق ماسك بإعادة نشر الرسالة الأصلية «أول منشور على الإطلاق يتم من خلال التفكير، باستخدام جهاز تخاطر نيورالينك».

وقال نولان أربو (29 عاماً) إنه أصيب بالشلل الرباعي في حادث منذ نحو ثمانية أعوام، ولا يشعر بأي شيء تحت كتفيه. ويمكن للرجل الآن استخدام أفكاره لتحريك مؤشر على رقعة الشطرنج على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص به، وإعادة ترتيب القطع. وأشار أربو إلى أنه يلعب ألعاب الكمبيوتر، ويأخذ فترات راحة لإعادة شحن جهازه.

وفي 28 يناير الماضي، زرعت شركة «نيورالينك» شريحة دماغية في إنسان، للمرة الأولى.

وقال ماسك على منصته عبر الإنترنت «إكس» آنذاك إن المريض يتعافى بشكل جيد بعد الإجراء.

ونشر ماسك «تظهر النتائج الأولية اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية».

يشار إلى أن هذه الخطوة من «نيورالينك» مصممة لتمكين الأشخاص من التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام أفكارهم، فضلاً عن تشغيل تقنيات أخرى.