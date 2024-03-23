رسالة من هاري وميغان إلى الأميرة كيت بعد إصابتها بالسرطان

أكد الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل أمس أنهما يتمنيان الصحة والخصوصية لكيت زوجة الأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر، بعد أن أعلنت أميرة ويلز أنها تتلقى علاجا عقب اكتشاف إصابتها بالسرطان، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، في بيان «نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من فعل ذلك في خصوصية وسلام».

وأعلنت أميرة ويلز كيت أمس أنّها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها «الوقت والمساحة والخصوصيّة» ريثما تستكمل علاجها.

وأكّدت أنّ اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد جراحة ناجحة في البطن في يناير (كانون الثاني) الفائت شكّل «صدمة هائلة»، لكنّها «بخير وتتحسّن كلّ يوم».