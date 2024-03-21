وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

غيب الموت سهير ترك، أرملة الفنان الراحل فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي.



وأعلنت رانيا فريد شوقي نبأ وفاة والدتها عبر حسابها على إنستغرام، كاتبة «انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بإذن الله تعالى السيدة الفاضلة سهير ترك».

كما نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الراحلة، متقدمة بخالص العزاء لأسرتها، كما رثتها الفنانة ناهد السباعي، حفيدة الراحل فريد شوقي من زوجته هدى سلطان.

يذكر أن الراحلة سهير ترك تزوجت من الفنان فريد شوقي عام 1970، واستمرت زيجتهما 28 عاماً حتى وفاته عام 1998، وانجبت ابنتيه عبير ورانيا، وقبلها رُزق الممثل الراحل بابنتين من زوجته السابقة الفنانة هدى سلطان هما ناهد ومها