لأول مرة.. مصاب بشلل رباعي يلعب الشطرنج بفضل "شريحة الدماغ"

شارك الملياردير إيلون ماسك مقطع فيديو من شركته «نورالينك» لأول إنسان يخضع لزراعة شريحة في الدماغ، وهو نولاند أربو الرجل الذي يبلغ من العمر 29 عاماً والمصاب بشلل رباعي. وفي الفيديو، أكد أربو أن الشريحة مكنته من لعب الشطرنج وألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

وأوضح موقع «أكسيوس» أنها واحدة من العديد من شرائح «واجهة الدماغ والحاسوب» (BCI) التي يجري تطويرها والتي تأمل الشركات أن تعالج الاضطرابات العصبية في يوم من الأيام.

وأشار إلى أن أبحاث «BCI» عمرها عقود من الزمن، لكن الأضواء سلطت عليها في السنوات الأخيرة بعد ضخ استثمارات ضخمة فيها.

وبالإضافة إلى «نورالينك» الخاصة بماسك، أعلنت شركة «Synchron» الناشئة لزراعة الدماغ، بدعم من جيف بيزوس وبيل غيتس، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه تم زرع جهاز «BCI» الخاص بها في أول 6 مرضى.

وبالعودة إلى نولاند أربو، مريض «نورالينك»، فإنه قال خلال بث فيديو مباشر قصير على موقع «إكس»، إن عملية زرع الجهاز كانت سهلة للغاية.

وأضاف في مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يلعب الشطرنج عبر الإنترنت بعقله: «الأمر ليس مثالياً. أود أن أقول إننا واجهنا بعض المشكلات».

وتابع القول عن الجهاز الذي خضع للتدقيق أثناء التجارب على الحيوانات: «هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، لكنه غيّر حياتي بالفعل... أشعر بأنه سيغير العالم».

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية سمحت لشركة «نورالينك» ببدء التجارب البشرية على تقنية زراعة الدماغ في العام الماضي، بينما حصلت شركة «Synchron» على موافقة الإدارة نفسها على إجراء الاختبارات البشرية في عام 2021.