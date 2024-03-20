كويا دبي يرحّب بشهر رمضان بقائمة إفطار مميزة

يرتقي مطعم كويا دبي، الشهير بأطباقه البيروفية المميزة، بتجربة تناول الطعام الرمضانية إلى مستويات جديدة من خلال قائمة إفطار حصرية. توفر قائمة الإفطار تشكيلة من النكهات البيروفية الغنية، وتضم مجموعة من الأطباق التي تليق تماماً بتناولها برفقة العائلة والأحبة خلال الإفطار.

وتتوفر قائمة الإفطار يومياً طوال الشهر الفضيل من مغيب الشمس وحتى الساعة 8:30 مساءً بسعر 295 درهم إماراتي للشخص الواحد. ويمكن للضيوف الانغماس في وجبة شهية مكونة من أربعة أطباق، تشمل التمر والحساء مع الجواكامولي، ومجموعة مختارة من ست مقبلات، وطبق رئيسي واحد، وطبق تحلية مميز، مع مشروب.

ويبدأ الإفطار بطابعه الأصيل مع التمر والشوربة، ثم تأتي أطباق المقبلات والطبق الرئيسي لتناسب جميع التفضيلات. يمكن للضيوف الاختيار من بين حساء سوبا دي ليجامبرس الغني بالعدس وبطاطس هوايرو وفلفل أجي بانكا، أو حساء سوبا دي ميسو بنكهته المميزة مع ميسو الشعير وصلصة داشي والتوفو واليوزو. ثم تأخذكم قائمة الإفطار إلى عالم من المقبلات اللذيذة التي أبدعها الشيف ماركيز تون، رئيس طهاة كويا دبي. ومن أبرزها طبق ألكاشوفاس (المحضر من قطع الخرشوف الصغيرة والتفاح وصلصة ميسو والشيسو وبذور القرع)، ولفائف ماكي رول الأفوكادو (فطر شيتاكي وفلفل آجي ليمو والأفوكادو والكينوا والسمسم الأسود)، وطبق كروكيت دو لوبينا (سمك القاروس التشيلي وكروكيت والفلفل الأحمر).

ويقدم كويا دبي مجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية تتناسب مع جميع الأذواق، بدءاً من طبق بولو ألا باريا الذي يضم الدجاج الصغير المُغذى على الذرة مع فلفل آجي بانكا والكزبرة، وصولاً إلى كوستيلاس دي ريس، المحضر من أضلاع لحم العجل مع صلصة ميسو وفلفل آجي ليمو، وطبق كينوتو دي سيبادا بيرلادا، المعد من الكينوا والشعير الأبيض وفلفل آجي أماريو وبذور القرع، وجوز الهند. كما تشمل القائمة مشروباً منعشاً مميزاً، بربل رين، وهو مزيج استوائي من التشيكا مورادا وبيوريه باشن فروت، وعصير اللايم الطازج، وعصير الأناناس. واختتاماً لهذه الأمسية المميزة، يقدم كويا دبي طبق باستيل التمر الذي يتميز بمزيج لذيذ من كيكة التمر وآيس كريم العسل والتوفي والتين والزعفران.

وبمناسبة إطلاق قائمة الإفطار، قال الشيف ماركيز تون: "يسعدنا أن نقدم لضيوفنا تجربة إفطار فريدة تجمعهم مع الأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك. وقد أبدع فريقنا بابتكار قائمة طعام تجمع بين أشهى النكهات البيروفية مع لمسة عربية أصيلة".

تأسس كويا دبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان في جميرا، ليصبح الوجهة المفضلة للعديد من الزوار. ويشتهر المطعم بتقديم مفهوم "الأطباق المشتركة" الذي يعكس جوهر شهر رمضان المبارك، حيث يهدف إلى لم شمل العائلة والأصدقاء خلال هذا الشهر الفضيل. ويواصل كويا دبي التزامه بتوفير تجربة مجتمعية استثنائية لضيوفه، وخلق ذكريات لا تُنسى.