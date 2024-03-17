رسالة من الحكومة تخبره بأنه ميت وتستعجله بدفع فاتورة

لم يكن نيك فاتوروس يتوقع بعد عودته إلى منزله من إجازة طويلة في كوستاريكا، أن يجد رسالة رسمية من الحكومة الكندية تخبره فيها بأنه في عداد المتوفين.

ففي رسالة من 14 صفحة من وزارة العدل الكندية كتبت له الحكومة أنها تأمل في تحصيل الأموال من ملكيته (أو رصيده) مقابل مخالفة سرعة جرت منذ عامين.

وانتقد الرجل الحادثة ضاحكا في مقابلة صحافية أجريت معه في منزله يوم الخميس قائلا أن إعلان وفاته "كان خبرا جديدا بالنسبة لي".

ونقلت محطة "CTV news" عن الشاب البالغ من العمر 34 عامًا توضيحه إنه كان سبق واعترض على مخالفة سرعة من عام 2022 ثم غادر لقضاء إجازة طويلة في أمريكا الوسطى.

وقال: "لقد نسيت الأمر تماما، حتى تلقيت هذه الرسالة".

وقال فاتوروس أنه ممتن لأن والدته لم تر هذه الرسالة أو تفتحها، لأنها كانت ستصاب بصدمة كبيرة بسبب غيابه الطويل في كوستاريكا.

وحاول فاتوروس الاتصال بالحكومة ليثبت أنه على قيد الحياة لكنه لم يتمكن من التحدث إلى أي شخص. وقال: "من الصعب جدًا تجاوز ذلك، من الصعب جدًا تجاوزه".

بدوره أكد محامي الرجل ويليام كورباتلي: "في بعض الأحيان، تحدث بعض الأخطاء مثل هذه، لكنها نادرة حقًا". مؤكدا أن على موكله أن يعلن أنه على قيد الحياة وبسرعة. وأضاف: "لن يؤثر ذلك على مخالفة المرور هذه فحسب، بل سيؤثر على كل شيء".

لكن متحدثا باسم وزارة العدل علق في رسالة بالبريد الإلكتروني على الموضوع بعد نشره، قائلا أن الاختلاط كان نتيجة ل "خطأ بشري".

وجاء في رسالة البريد الإلكتروني "استخدم محصل الغرامات عن طريق الخطأ نموذج خطاب يستخدم للتوافق مع التركة بدلاً من النموذج المستخدم عادةً للتواصل مع المدعى عليه. نعتذر عن هذا الموقف". وأشارت الرسالة في النهاية أن الوزارة ستتواصل مع الرجل لتسوية وضعه.