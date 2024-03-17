تطوير عامل جديد للعلاج المناعي لسرطان القولون

طوّر باحثون صينيون عاملاً جديداً للعلاج المناعي لسرطان القولون، وفقاً لنتائج دراسة نشرتها المجلة الأكاديمية «إيه سي إس نانو».

وقالت لو تشون وان، من كلية علوم الحياة بجامعة تيانغين، وهي إحدى المشاركين في الدراسة: «إنه من خلال التجارب على الحيوان، تمكن العامل الجديد بنجاح من دخول الخلايا السرطانية وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا التائية لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس. وأضافت لو أن «بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم، كما يمنع نمو ورم القولون، دون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية». ويُشكل سرطان القولون، الذي يتسم بفترة كمون طويلة وارتفاع معدل الوفيات، تهديداً خطيراً على صحة الإنسان. ومن بين العلاجات المختلفة، يُعدّ العلاج المناعي أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة، وفقاً للباحثة لو تشون وان.