مشاكل فنية بالإنترنت تضرب اثنتين من أكبر سلاسل محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة

تعرضت اثنتان من أكبر سلاسل محلات السوبر ماركت الكبرى في المملكة المتحدة لمشكلات فنية بالبرمجيات اليوم السبت، وهما من أحدث الشركات البارزة التي تعاني من اضطراب تجاري بسبب الانقطاعات الخاصة بالإنترنت .

وواجهت شركة جي سينسبري، ثاني أكبر متاجر بقالة في البلاد "مشكلات" في أنظمة الدفع عن بعد ولن تكون قادرة على تسليم "الغالبية العظمى" من الطلبات عبر الإنترنت اليوم ، وفقا لبيان على موقع إكس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.