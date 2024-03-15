ابن عم معمر القذافي: كان يمكنه أن يحكم 100 سنة أخرى

قال السياسي الليبي أحمد قذاف الدم أن ليبيا ستبقى موحدة ولن تخضع للتقسيم.

وأكد قذاف الدم في مقابلة تلفزيونية إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (الذي حكم البلاد أكثر من أربعين عاماً) كان بإمكانه الاستمرار في الحكم، لو شاء، لمئة سنة أخرى؛ لأنه لم يكن حاكما بالمعنى التقليدي.

كما نفى أن يكون الكتاب الأخضر دستور ليبيا في عهد القذافي، معتبراً أن القرآن الكريم كان دستور البلاد وقتها.

ونفى قذاف الدم وجود خلافات بين الليبيين حيال وحدة البلاد، وحمَّل الغرب مسؤولية ما وصلت إليه ليبيا، مُعتبراً أن الغرب يريد أن تبقى حال الفوضى مستمرة، ليتحكم بالبلاد.

المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذافي الدم نفى أيضاً، وفق "العربية.نت" أن تكون الجبهة تسعى إلى السلطة، وقال إن القبائل الليبية هي من طالبت سيف الإسلام بالترشح للرئاسة، وتمنى أن يعود قريبا إلى ليبيا.

يذكر أن أحمد قذاف الدم هو سياسي ليبي وابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وعمل في سلاح الحرس الجمهوري وتدرج في الرتب العسكرية، كما شغل منصب الممثل الشخصي لمعمر القذافي في مصر ومنسق العلاقة بين البلدين، وكان مبعوثا خاصا له في عدد من الدول.