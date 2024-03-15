الفعاليات الرمضانية تتصدر المشهد السياحي في الامارات

عززت الفعاليات الترفيهية والتسويقية الرمضانية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في دولة الإمارات من الأداء الإيجابي للقطاع السياحي وجاذبيته للزوار من مختلف دول العالم.

وبرز خلال الأسبوع الجاري تصنيف مطار زايد الدولي ضمن أفضل ثلاثة مطارات في العالم في تجربة السفر للقادمين، إضافة إلى تحقيق إمارة دبي زيادة في عدد السائحين الدوليين خلال شهر يناير 2024 بنسبة 21 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

- فعاليات رمضانية

تقدم دولة الإمارات لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية خلال شهر رمضان المبارك، عبر جدول فعاليات غني بالتجارب والأنشطة الثقافية والترفيهية والتسويقية الفريدة من نوعها.

ومن تنظيم "عروض أبوظبي"، عادت ليالي رمضان مجدداً في عام 2024 مع حملة ترويجية غنية انطلقت في 8 مارس الجاري وتمتد حتى 14 أبريل المقبل، لتقدم تجارب تسوق غامرة وتشكيلات حصرية وقطع محدودة الإصدار وعروض تجارية فريدة.

وتشهد الحملة العديد من الفعاليات التي تجمع بين العلامات التجارية العالمية والمحلية، بمشاركة أكثر من 3,500 متجرٍ عبر 27 مركزاً للتسوّق، حيث تنتظر الزوّار العروض الحصرية لمجموعات رمضانية محدودة الإصدار من علامات الأزياء والجمال العالمية.

وضمن حملة "رمضان في دبي"، كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن جدول حافل بالمبادرات والفعاليات خلال الشهر الكريم، حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر في دبي إلى جانب المبادرات الخيرية والعروض الترويجية في المطاعم لتناول وجبات الإفطار والسحور.

وفي الشارقة، انطلقت فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2024، وسط أجواء احتفالية، ابتهاجا بالحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 13 أبريل القادم، بنسخته الـ 34 وتمتد فعالياتها على مدار 37 يوماً إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة.

ويتيح المهرجان لجمهوره من سكان وزوار الشارقة، اقتناء منتجات متنوعة من أشهر الماركات العالمية، بأسعار تنافسية وبنسبة تخفيضات تصل إلى 75 %، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وفي خورفكان، انطلقت أمس فعاليات مهرجان "دكاكين" الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للسنة الثانية على التوالي في ساحة "مدرج خورفكان" التحفة المعمارية بطرازها الرومان،ي ويستمر حتى 14 أبريل المقبل بمشاركة 34 متجراً تستعرض منتجات الأسر ورواد الأعمال والتجار المحليين لتشمل الأزياء وألعاب الأطفال والمنتجات العطرية والحلي إلى جانب المطاعم والمقاهي الشعبية التي تلبي مختلف الأذواق.