اكتشاف كبرى سلاحف المياه العذبة في العالم

تعرف فريق من الباحثين الدوليين على واحدة من كبرى سلاحف المياه العذبة المعروفة في العالم، وهي نوع منقرض لم يكن معروفاً من قبل، ويعود تاريخه إلى أواخر العصر الجليدي.

وعثر الباحثون، بقيادة غابرييل فيريرا من جامعة «توبنغن» الألمانية، على عينة متحجرة يعود تاريخها إلى 40 ألف عام، ووصفوها بأنها نوع جديد، في دراسة نشرت على موقع «بيولوجي ليترز».

ويشار إلى أن السلحفاة المتحجرة «بيلتوسيفالوس ماتورين»، التي تمت تسميتها على اسم سلحفاة بحرية عملاقة ظهرت في روايات المؤلف الأكثر مبيعاً، ستيفن كينغ، لها صدفة بطول نحو 1.8 متر، وهي واحدة من كبرى سلاحف المياه العذبة المعروفة في العالم.

وتعتبر السلحفاة الآسيوية ذات القشرة الطرية والرأس الصغير، والتي يبلغ الحد الأقصى لطول صدفتها 140 سنتيمتراً، من بين كبرى سلاحف المياه العذبة التي لاتزال على قيد الحياة في الوقت الحالي.