إذاعات «دبي للإعلام» في رمضان.. رحلة غنية بالمعرفة والتنوّع

دورة برامجية متجددة تطل بها إذاعتا «دبي» و«نور دبي» – التابعتان لـ«دبي للإعلام» – خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن تشكيلة متنوّعة من الفواصل الإذاعية والبرامج الاجتماعية والدينية والفكرية، إلى جانب مواسم جديدة من البرامج التي حققت نجاحاً لافتاً ومتابعة جماهيرية واسعة.

وأشار مدير إدارة الإذاعات محسن حسن، إلى حرص «دبي للإعلام» على تقديم دورة برامجية غنية بالمعرفة عبر أثير إذاعتيها «نور دبي» و«دبي». وقال: «تعكس الدورة البرامجية الجديدة نوعية النجاحات التي حققتها إذاعتا دبي ونور دبي، على مدار الفترة الماضية، ويأتي ذلك في إطار سعيها إلى تعزيز مكانتها في قلوب الجمهور، من خلال تقديم سلسلة من البرامج النوعية ذات الأبعاد الفكرية والمعرفية، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الإذاعة على الساحة، وقدرتها على الوصول إلى قلوب الناس والتواصل معهم»، منوهاً بأن إذاعات «دبي للإعلام» سعت في رمضان الحالي إلى أن تكون «الأقرب إلى الجمهور» عبر تشكيلتها المنوعة من البرامج التي تتميز بمحتواها الراقي وقدرتها على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وتوسيع دائرة معارفهم.

وعبر أثير إذاعة دبي، تطل لونا غفرة برفقة سيف عبدالله في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ليقدما برنامج صباح رمضان، وهو عبارة عن مجلة إذاعية متنوّعة تتناسب مع كل الأعمار وشرائح المجتمع، بينما يتولى محمد عويسي وماجد الجناحي تقديم الموسم الرابع من برنامج الرقم الرابح، في تمام الساعة 12:00 ظهراً من الاثنين وحتى الجمعة، والبرنامج عبارة عن مسابقات ترفيهية تحمل للمستمع جرعات عالية من السعادة، فيما يقدم الإعلامي يوسف الحمادي في تمام الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت الإمارات برنامج الناس للناس، تحت رعاية جميعة تراحم الخيرية، ويهدف إلى مد يد العون للمرضى المحتاجين ممن يجدون صعوبة في تأمين تكاليف العلاج، أما الإعلامي محمد الظفري فيقدم يومياً في تمام الساعة 17:00 مساءً برنامج إمارات الخير، الذي يبث أيضاً عبر أثير إذاعة نور دبي، ويعتبر بمثابة همزة وصل بين المحتاجين والمعوزين وأصحاب الأيادي البيضاء.

وبالتزامن مع إذاعة نور دبي، تشهد «دبي» يومياً في تمام الساعة 18:00 مساءً بث برنامج مقامات، للشيخ مشاري العفاسي، الذي يتفرد باستعراضه لتلاوات القرآن الكريم والآذان وفق المقامات العربية، وبالشراكة مع قناة سما دبي، تنقل إذاعة دبي، في تمام الساعة 22:00 ليلاً تفاصيل برنامج المندوس، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل عبدالله في موسم جديد يتميز بأفكاره وفقراته، إلى جانب مغادرته حدود الاستوديو والانتقال نحو مواقع جديدة في دبي، ليكون أكثر قرباً من الجمهور في أماكن وجودهم، ليعكس بذلك ما تمتاز به دبي من أجواء رمضانية خاصة، وسيرافق كل من فاطمة عبدالرحمن وسارة البلوشي وسامر طرابلسي يومياً في تمام الساعة 23:00 ليلاً مستمعي الإذاعة في برنامج سهرة رمضان، الذي يحاكي الحياة المسائية في دبي، ويقدمها بأسلوب شبابي مرح.

وسيكون أثير إذاعة نور دبي مشغولاً طوال أيام الشهر الكريم ببرامج نوعية تتميز بأبعادها الاجتماعية والفكرية، من بينها «البث المباشر» الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بينما يقدم الشيخ خالد إسماعيل في العاشرة صباحاً عبر برنامج مقاصد سور القرآن، شرحاً وتفسيراً لآيات ومعاني العديد من الكلمات الواردة في السور القرآنية. وتستعرض الإعلامية ميرهان الدسوقي في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوميات الأسرة الإماراتية والعربية في رمضان، وذلك عبر «رحلة الصائم»، في حين يقدّم أحمد عبدالكريم العديد من النصائح لأفراد الأسرة عبر البرنامج الأسري «إن أمكن»، الذي يبث في تمام الساعة 12:00 ظهراً، كما تتضمن دورة «نور دبي» برنامج «بلسم» الذي يقدمه الدكتور بسام درويش في تمام الساعة 13:00 ظهراً من الأحد وحتى الخميس، ويتناول فيه طرق العلاج الحديث المتعلقة بالصحة العامة، كما تشمل الدورة برنامج المسابقات الترفيهي والثقافي «عشرون ثانية» من إعداد وتقديم أحمد الكتبي، وتقوم فكرته على تحفيز المشاهدين والمستمعين للإجابة عن سؤال في غضون 20 ثانية فقط، حيث تتنوّع الأسئلة في مجالات اللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ وغيرها.

ويستعرض برنامج «دروب العطاء»، الذي يقدمه أحمد الزاهد يومياً في تمام الساعة 15:00 عصراً العديد من المشاريع التنموية الإنسانية التي تنفذها جمعية دبي الخيرية داخل الدولة وخارجها، بهدف مد يد العون لمن يعانون ظروفاً معيشية صعبة، ويتناول الشيخ عبدالله الكمالي في تمام الساعة 16:00 مجموعة من الأحاديث النبوية التي ترغب في العمل الصالح، وذلك من خلال برنامج «هدي النبي»، كما تعرض الإذاعة في تمام الساعة 16:35 عصراً في برنامج «هكذا أسلموا» بعض قصص المسلمين الجدد وكيفية اعتناقهم الإسلام.

ويعود الشيخ الدكتور خالد علي بموسم جديد من برنامج «رواه البخاري» الذي يبث في تمام الساعة 18:45 مساءً، وتعرض الإذاعة في تمام الساعة 21:30 مساءً برنامج «تداوي» من تقديم الإعلامي خليفة الفلاسي، وتطل الإعلامية أمل محمد عبر برنامج «رمضان في بيوتنا» الذي يبث يومي السبت والأحد في تمام الساعة 14:00 ظهراً، بينما يقدّم الإعلامي كفاح الكعبي بالتعاون مع هدى الفهد برنامج «شهر الخير» الذي يعرض من الإثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة 23:00 مساءً، وتعرض الإذاعة يومي السبت والأحد في تمام الساعة 23:00 مساءً برنامج «هود يا أهل الدار» من تقديم جمعة بن ثالث وخميس إسماعيل ويُعنى بالموروث الشعبي.

محسن حسن:

• إذاعات «دبي للإعلام» سعت في رمضان الحالي إلى أن تكون «الأقرب إلى الجمهور» عبر تشكيلتها المنوعة من البرامج التي تتميز بمحتواها الراقي.

جسر للخير

تحفل الدورة البرامجية لقناة نور دبي، بعدد من البرامج الدينية والاجتماعية التي تعكس مكانة القناة بوصفها جسراً للخير، ومن أبرزها: «مواقع المساجد»، و«مواقيت الصلاة»، و«نصائح اجتماعية للصائمين»، و«صحة الصائم»، و«لكل طبخة قصة».