إصرار طفلة على تقبيل الحجر الأسود يتصدر منصات التواصل الاجتماعي (فيديو)
نجحت طفلة صغيرة في تحقيق مرادها بتقبيل الحجر الاسود بعد عدة محاولات لم تكلل بالنجاح.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو وثق فتاة صغيرة حاولت مرارا وتكرارا الوصول إلى الحجر الأسود رغم منعها من قبل الأمن الذي يقوم بحراسة الكعبة المشرفة.
إلا أن الفتاة وبإصرارها نجحت في تحقيق ما سعت إليه حيث قام أحد رجال الأمن باصطحابها إلى الحجر الأسود وقبلته ثم عادت بعده إلى والدها الذي كان يراقبها ويشجعها على المحاولة للوصول إلى غايتها.
ولقي المقطع رواجا كبيرا حيث أبدى المدونون إعجابهم بإصرار الفتاة لنيل مبتغاها وتحقيق هدفها.
النجاح ليس بالضرورة من أول محاولة:— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 9, 2024
محاولة وفشل! محاولة وفشل! محاولة ونجاح 👏👏👏
(منقول)#مكة #الكعبة #الحجر_الأسود pic.twitter.com/G8b9qL2xFe
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