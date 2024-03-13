40 سلحفاة نادرة في جوارب رجل صيني

أحبطت الجمارك الأمريكية محاولة رجل صيني تهريب سلاحف نادرة في أزواج من الجوارب وضعت السلاحف الصغيرة داخلها.

ووجه ممثلو الإدعاء في كاليفورنيا الاتهام إلى ساي كيونج تين، 53 عامًا، من هونج كونج، يوم الجمعة الماضي، بأربع تهم تتعلق بتصدير بضائع مخالفة للقانون.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا إن الرجل خبأ السلاحف الأربعين داخل جوارب لحجب صوتها.

وكان الرجل كما يبدو ينوي إرسال السلاحف التي يمكن أن تعيش ما يصل إلى 100 عام، في طرد من الولايات المتحدة إلى الصين كجزء من "السوق السوداء العالمية لتجارة الحيوانات الأليفة" في يونيو 2023.

واعترض مفتشو الحياة البرية الطرود الأربعة في منشأة بريد في تورانس، مدينة ساحلية في منطقة العاصمة لوس أنجلوس، موجهة إلى "جي ييرلونج".

وجاء في إفادة خطية أن الصناديق، التي كان من المقرر شحنها إلى منزل المشتبه به في هونغ كونغ قبل أن يأخذها المهربون إلى البر الرئيسي، تحمل علامة تحتوي على اللوز وبسكويت الشوكولاتة.

وتم القبض على تين في نيويورك بعد وصوله إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في 25 فبراير.

وفي حالة إدانته، يواجه المشتبه به عقوبة تصل إلى 10 سنوات خلف القضبان.

ووفقا لما نشرته صحيفة "مترو" فإن قيمتهم الإجمالية في تجارة الحيوانات الأليفة يمكن أن تبلغ حوالي 2.25 مليون دولار.