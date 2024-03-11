في متاجر بريطانيا: جهاز لقياس الكولسترول خلال ثلاث دقائق

ذكرت صحف بريطانية أن اختبارا سريعا لقياس نسبة ارتفاع الكوليسترول تم طرحه أخيرا في متاجر عامة وبدون وصفة طبية.

ويتعين على المستخدمين ببساطة استخدام قطرة دم مأخوذة من الإصبع، بطريقة تشبه اختبارات قياس السكّر السريعة، ليتم الحصول على النتيجة في أقل من ثلاث دقائق.

ويعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول عامل خطر رئيسي بالنسبة لأمراض الشرايين حيث تحصل نوبة قلبية في المملكة المتحدة كل خمس دقائق. ومع ذلك، فإن ارتفاع الكولسترول عادة ما يكون بدون أعراض، مما يعني أن الاختبار هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة.

ورحب الخبراء بالاختبار الجديد، معتبرين إنه يوفر حلاً مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من ضغط الوقت والذين يكونون مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم الذهاب إلى الطبيب العام لإجراء اختبار كل عدة أشهر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن الاختبار الذي تبلغ تكلفته 12.99 جنيهًا إسترلينيًا ( حوالي17 دولار) يصنف النتائج إلى ثلاث مجموعات مخاطر طبية: الكوليسترول المرتفع، والحدي (الحد الطبيعي)، والكوليسترول المرغوب فيه، حيث تشير الدراسات إلى أن نتائج المجموعة دقيقة بنسبة 94 في المائة تقريبا.

وبالطبع يتم تشجيع الأشخاص الذين تظهر لديهم نتائج مرتفعة على زيارة طبيبهم العام لإجراء مزيد من الفحوصات الأكثر دقة.