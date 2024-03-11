طائرة تنحرف عن مسارها بعد نوم الطيار ومساعده لمدة نصف ساعة

خرجت طائرة تابعة لشركة Batik Air في إندونيسيا عن مسارها بعد أن نام الطيار ومساعده في ذات الوقت لمدة نصف ساعة تقريبًا.

ووقع الحادث حين انحرفت الطائرة عن مسارها المخطط له، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة مميتة لجميع الركاب البالغ عددهم 153 راكبًا.

وقالت وسائل إعلام أن الطائرة كانت في طريقها من جنوب شرق سولاويزي إلى العاصمة جاكرتا، حيث تبين أن أحد الطيارين لم يحصل على قسط كافٍ من الراحة في الليلة السابقة للرحلة.

وبعد حوالي نصف ساعة من إقلاع الطائرة، طلب القبطان الإذن من الرجل الثاني في قمرة القيادة للراحة لبعض الوقت، فأجاب بنعم، ليتولى مساعد الطيار قيادة الطائرة، والذي بدوره نام بعد ذلك.

وبعد دقائق قليلة من آخر إرسال مسجل من قبل مساعد الطيار، حاول مركز مراقبة المنطقة في جاكرتا الاتصال بالطائرة. ولم يتلق أية إجابة.

وبعد ثمانية وعشرين دقيقة من آخر إرسال مسجل، استيقظ الطيار وأدرك أن مساعده كان نائماً وأن الطائرة لم تكن على مسار الرحلة الصحيح. وذكر التقرير أنه أيقظ زميله على الفور واستجاب لمكالمات من جاكرتا وقام بتصحيح مسار الرحلة.

وأدى الحادث إلى سلسلة من الأخطاء الملاحية وفق ما ذكرت محطة "سي أن أن" لكن ركاب الطائرة إيرباص A320 البالغ عددهم 153 راكبا وأربعة مضيفين لم يصابوا بأذى خلال الرحلة التي استغرقت ساعتين و35 دقيقة.

وقال المدير العام للنقل الجوي إم كريستي إنداه مورني إن وزارة النقل "وبخت بشدة" شركة باتيك إير بسبب الحادث، داعيا شركات الطيران إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لوقت راحة طاقمها الجوي.

وقال كريستي في بيان: "سنجري تحقيقًا ومراجعة لعملية الطيران الليلية في إندونيسيا فيما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق لشركة باتيك إير وجميع مشغلي الرحلات الجوية".

بدورها قالت شركة Batik Air في بيان يوم السبت إنها "تعمل بسياسة الراحة الكافية" وأنها "ملتزمة بتنفيذ جميع توصيات السلامة". وأضاف البيان أنه تم إيقاف الطيارين المتورطين في الحادث مؤقتًا عن العمل.

ولم يحدد المحققون هوية الطيارين، لكنهم قالوا إنهما إندونيسيان ويبلغ عمرهما 32 و28 عاما.