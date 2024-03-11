اللبنانية وصيفة ملكة جمال العالم: لن نتوقف عن الحلم

تفاعل لبنانيون على مختلف مستوياتهم بتأثر وفرح مع حلول ياسمينا زيتون، في ظل ظروف بلدهم الصعبة، وصيفة للتشيكية كريستينا بيشكوفا، التي انتخبت أول من أمس، في الهند ملكة جمال العالم.

وأعربت ياسمينا (22 عاماً)، التي ارتدت فستاناً أزرق برّاقاً، عن اعتزازها بكونها مثّلت لبنان «بطريقة جميلة» وحصلت على لقب الوصيفة. وأضافت الفتاة المتحدرة من بلدة كفرشوبا في جنوب البلاد: «فعلت كل ما في وسعي ونقلت صوتنا كلبنانيين، وتحدثت عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولت أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميز». وكانت ياسمينا - التي درست الصحافة ويبلغ طولها 167 سنتيمتراً - قد ردّت على سؤال مشترك للمتنافسات قائلة: «تعلّمت بحكم نشأتي في لبنان كيف أنشر الحب أينما حللت، وكيف أكسب الاحترام وأقف على رجليّ كلما وقعت». وأضافت في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى أكثر من 220 قتيلاً، و6000 جريح، ودمّر أحياءً واسعة من العاصمة اللبنانية في أغسطس 2020: «حتى أكبر انفجار غير نووي في التاريخ لم يستطع أن يجعلنا نتوقف عن الحلم وتحقيق الإنجازات». وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي سيلاً من ردود الفعل الشعبية والسياسية التي أثنت على ذكاء ياسمينا وجمالها، مع رسائل كثيرة عبّر أصحابها عن فرحتهم بهذا التصنيف.