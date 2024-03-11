يحيى الفخراني.. صانع السعادة يعود على «عتبات البهجة»

على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس فقط على تقديم أهم الأدوار الفنية، بل وعلى جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز.

«الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرد.

تجربة درامية جديدة، يعود من خلالها النجم المصري يحيى الفخراني إلى شاشة التلفزيون، بعد مسلسه الرمضاني الأخير «نجيب زاهي زركش» في رمضان 2021، ليقدم هذا العام شخصية «بهجت الأنصاري» صانع محتوى يسعى من خلال تجارب مضامين رقمية هادفة عبر قناته على منصة «يوتيوب»، إلى بث روح الإيجابية وتسليط الضوء على أهم تجلياتها في حياتنا اليومية، معتمداً بشكل أساسي على التنمية البشرية، وطرح العديد من الرسائل عن السعادة والطاقة التحفيزية، وذلك بعد تورطه مع أحفاده في العديد من المفارقات الكوميدية التي جعلته في نهاية المطاف «صاحب تأثير» فاعل ومتابعة جماهيرية من قبل شريحة كبيرة من الشباب.

هذا، في الوقت الذي تبدو إطلالة الفخراني مختلفة تماماً هذا العام، حيث يعتمد النص الكوميدي للمسلسل الجديد، على رواية «عتبات البهجة» للأديب المصري إبراهيم عبدالمجيد، التي عالجها درامياً السيناريست مدحت العدل، وتولى مهمة إخراجها للشاشة الصغيرة المخرج مجدي أبوعميرة الذي يعود في رمضان هذا العام إلى التعاون مجدداً مع يحيى الفخراني بعد أكثر من 16 عاماً، منذ آخر تجربة جمعت بينهما في مسلسل «يتربى بعزو» في رمضان 2007.

تجربة جديدة

ويحسب للنجم المصري المخضرم جرأته في تبني هذه النوعية من الأعمال الكوميدية الجديدة من ناحية المضمون وحتى الشكل الدرامي المطروح، ومن ثم قدرته على تطويع أدواته التعبيرية في رسم ملامح الشخصية الدرامية الجديدة التي يقدمها للمرة الأولى ليجسد بها تجربة «صانع محتوى» في مغامرة فنية تضاف إلى الرصيد الفني الحافل بالتنوّع للنجم من جهة، وسعيه الدؤوب للاقتراب من مشكلات وهموم الجيل الجديد بطريقة مبتكرة من جهة أخرى، بعيداً عن التكرار في طرح المقولات والرسائل، فضلاً عن الحس الكوميدي الواضح في الكثير من مفاصل المسلسل الرمضاني الذي لا يتجاوز 15 حلقة.

ويتشارك الفخراني البطولة مع عدد من نجوم الدراما المصرية والعربية، من بينهم صلاح عبدالله وليلى عزالعرب وصفاء الطوخي، إضافة إلى جومانا مراد وهنادي مهنا وخالد شباط ووفاء صادق وعلاء زينهم وسما إبراهيم وغيرهم من النجوم الشباب.

5 عقود

يُعد الفخراني أحد أبرز نجوم الدراما المخضرمين في العالم العربي، وذلك بالاستناد إلى مسيرته الفنية الناجحة التي تمتد لأكثر من خمسة عقود، استطاع من خلالها النجم المصري أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الجماهير داخل حدود مصر وخارجها، بفضل أدائه المتميز وقدرته على تجسيد مختلف الشخصيات والأدوار ببراعة وعمق، إذ نجح منذ انطلاقته الفنية في تقديم عشرات الأعمال اللافتة سواء على شاشة التلفزيون أو على خشبة المسرح وعبر أثير الإذاعة، وكذلك السينما، وحتى في مجال الأداء الصوتي في الأفلام وعدد من أعمال الكرتون، ليتجاوز رصيده اليوم 41 فيلماً سينمائياً، وأكثر من 43 عملاً تلفزيونياً، و15 مسرحية و11 عملاً إذاعياً، فضلاً عن مشاركته في تقديم تجربة فريدة وهي الفوازير في عام 1988.

. 43 عملاً تلفزيونياً، في رصيد النجم المصري المخضرم يحيى الفخراني.