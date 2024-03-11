«عصابة محترفة جداً» تسرق منحوتات ذهبية

سُرقت من معرض في شمال إيطاليا نحو 50 قطعة من المجوهرات والمنحوتات الذهبية للفنان أومبرتو ماستروياني، تُقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليون يورو، كما أفاد منظمو المعرض أول من أمس.

وقد سرقت «عصابة محترفة جداً»، مساء الأربعاء الماضي، تقريباً كامل مجموعة تتألف من خواتم وأساور وقلادات ومنحوتات ذهبية من صنع الفنان الذي توفي عام 1998، وكانت معروضة منذ ديسمبر الماضي في متحف «فيتوريالي ديل إتالياني» بمحاذاة بحيرة غاردا.

وعُثر على واحدة فقط من القطع المسروقة.

وتقدر قيمة المسروقات بنحو مليون و207 آلاف و400 يورو. ويشتهر ماستروياني المولود عام 1910 بمنحوتاته الضخمة.