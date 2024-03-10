زوّرت شهادة "طبيبة" بـ 8 دولارات وعالجت 30 مريضا قبل اكتشافها

قبضت الشرطة البرازيلية على امرأة تظاهرت بأنها طبيبة بعد أن اشترت شهادتها عبر الإنترنت مقابل 8 دولارات، وبدأت عملها في أحد المراكز الطبية في ساو باولو.

وأثارت ميريان سانتانا، 27 عامًا، الدهشة في عيادة تديرها الحكومة في كورادوس، ساو باولو، بسبب طريقة علاجها لما يقرب من 30 مريضًا يوم الاثنين.

وهو ما جعل الموظفين يرتابون في الإجراءات الطبية التي قامت بها فتحققوا من رقم تسجيلها في وثائق عملها، والذي تبين أنه يطابق طبيبًا آخر.

وعلى إثرها تم استدعاء السلطات والقبض عليها في مكان الحادث. ورغم أن سانتانا دافعت في البداية عن نفسها ضد مزاعم الطاقم الطبي، وادعت أنها حصلت على شهادتها في الطب من إحدى الجامعات عام 2022، إلا أنه تبين أن ادعاءاتها كانت ملفقة بعد اتصال الشرطة بالمدرسة والإداريين الذين أكدوا أن البرنامج الطبي تم تقديمه لأول مرة هذا العام.

وانتهى الأمر بسانتانا بالاعتراف بجريمتها وأخبرت المحققين أنها حصلت على شهادتها برقم التسجيل عبر الإنترنت.

وقال نيلتون أباريسيدو، رئيس الشرطة المدنية في ساو باولو، لصحيفة متروبوليس: "في ضوء الأدلة، لم تتمكن من دعم الروايات المقدمة واعترفت بارتكاب الجريمة".

وتم وضع سانتانا، التي تواجه تهما بممارسة الطب بشكل غير قانوني واستخدام وثائق مزورة، رهن الاحتجاز للمحاكمة.

وكان تعيين الطبيبة المزيفة تم من قبل شركة تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية للعاملين الصحيين في المرافق الطبية.

وزعمت سانتانا في وظيفتها القصيرة للغاية أنها كانت معالجة نطق وتم التعاقد معها براتب شهري يبلغ حوالي 800 دولار لتوفير رعاية عامة.

وقالت حكومة بلدية كورادوس إنها أبلغت المرضى، ومعظمهم من الأطفال وكبار السن، بتحديد موعد لإجراء اختبارات جديدة.