رمضان حافل بالخير والبهجة في أفضل مدينة للعيش بالعالم

في إطار حملة «رمضان في دبي» التي وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بإطلاقها للاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي، أعلنت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إطلاق «دليل فعاليات رمضان»، الذي يوثق جميع الأنشطة والفعاليات الرمضانية المتنوّعة في دبي.

ويأتي الدليل تأكيداً على توثيق وإبراز العناصر التي تجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، ولا سيما من خلال ما تقدمه الإمارة خلال شهر رمضان المبارك من تجارب مميزة تجمع السكان والمقيمين والزوّار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تعكس قيم وثقافة الشعب الإماراتي في هذا الشهر الفضيل.

تجارب مميزة

وقالت مديرة براند دبي شيماء السويدي: «تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من التجارب المميزة، التي تجمع السكان والمقيمين والزوّار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية من خلال حملة (رمضان في دبي)، التي تنظمها دبي للإعلام وتشرف عليها براند دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دبي». وأضافت السويدي: «يقدّم دليل فعاليات رمضان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة التي تعكس الأجواء الرمضانية التي تلائم جميع أفراد العائلة طوال الشهر الكريم، ما يجعل من رمضان في دبي مناسبة للاحتفاء بتراثنا وثقافتنا ويعكس روح العطاء الذي يميز مجتمعنا».

فعاليات متنوّعة

يقدم الدليل التفاعلي للجمهور باقة كبيرة من الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بأجواء مميزة في دبي، من خلال مشاهدة المجسمات الضوئية في مواقع متعددة في أنحاء الإمارة احتفالاً بالشهر الفضيل، حيث تتزين شوارع دبي وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق الرئيسة وغيرها بالإضاءات المميزة احتفالاً بشهر رمضان، كما يمكن للزوار التسوق والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف متعددة الألوان والتقاط الصور في المجالس الصغيرة الموجودة في كل المناطق الحيوية.

أسواق رمضانية

كما يقدّم الدليل مجموعة من الأسواق الرمضانية، حيث يمكن للزوّار القيام بالتسوق وشراء العديد من المنتجات بأسعار منافسة، إلى جانب تذوق المأكولات والأطعمة الرمضانية بين متاجر التجزئة المتنوّعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه، إضافة إلى تجارب فن الطهي.

ليالٍ رمضانية

ستقدّم حتا وادي هب العديد من الفعاليات الرمضانية لزوارها خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها الأنشطة الترفيهية للكبار والصغار، إضافة إلى الأنشطة التي سيتم تنظيمها في ذا رايب ماركت، وفعالية «خليك كمان شوي» في «السركال أفنيو»، وعرض السحور الكوميدي مع الإعلامي هشام حداد وأمل طالب، وليالي رمضان في مركز جميل للفنون، ومتحف الاتحاد، وحيّ رمضان - تحت ضوء القمر، و«ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، وسوق الروائع الرمضانية في القرية العالمية، وليالي وأضواء رمضان في السيف، وليالي الفن الحضري الرمضانية في بوكس بارك، وليالي رمضان في جي بي آر، وليالي الخوانيج الرمضانية.

كما ستتواجد في العديد من الأماكن مطاعم ومقاهٍ مشاركة ضمن حملة بكل فخر من دبي التابعة لبراند دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وستقدم لزوار دبي مجموعة من الأطباق والمشروبات المصنوعة محلياً.

مراكز التسوّق

تتخلل حملة رمضان في دبي جوائز ومكافآت خاصة يقدمها العديد من مراكز التسوق، إضافة إلى تخصيص فعاليات للأطفال من بينها ورش عمل وأنشطة رياضية، وإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي تتضمنها حملة رمضان في دبي، تقدم الفنادق والوجهات السياحية في دبي للجمهور مجموعة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، تشمل الإقامة والاستمتاع بالمرافق السياحية بأسعار تنافسية.

مدفع رمضان

كما يقدم الدليل لزوار دبي أماكن تواجد المدفع الرحال طوال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادات والتقاليد الإماراتية، لإطلاقها خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب.

فعاليات دبي الرمضانية مناسبة للاحتفاء بتراث وثقافة وعادات المجتمع الإماراتي.

فعاليات وليالٍ رمضانية خاصة في حتا وادي هب، والقرية العالمية ومتحف الاتحاد ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة السيف والخوانيج وجي بي آر، ومختلف مناطق دبي الحيوية.