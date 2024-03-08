دكتور جامعي يطلق النار على تلميذه بعد جدل خلال الامتحان

تم إيقاف محاضر في كلية الطب في بنجلاديش عن العمل، بعدما قام بإطلاق النار على طالب وإصابة آخر في أحد الفصول الدراسية.

وتم القبض على ريحان شريف بعد احتجاج طلاب كلية الطب على الحادث الذي تسبب بخضوع الطالب المصاب لعملية جراحية لا يزال على إثرها في المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عرفات أمين تومال، وهو طالب يبلغ من العمر 23 عامًا في كلية الطب في سيراججانج، شمال غرب بنجلاديش، دخل في جدال مع الدكتور شريف أثناء إجراء امتحان شفهي يوم الإثنين.

وتقول التقارير إن الدكتور شريف أخرج بعدها مسدسًا ووجهه نحو الطالب، وأطلق النار عليه في ركبته اليمنى. وبحسب ما ورد أصابت الرصاصة هاتف أمين المحمول في جيب بنطاله، مما أنقذه من إصابات تهدد حياته، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البنجلاديشية نقلاً عن الشرطة.

ووفقا لصحيفة "دكا تريبيون"، كان هناك 45 طالبا في الفصل عندما وقع الحادث المزعوم. وسارعوا للمساعدة، وحبسوا المعلم في غرفة، واتصلوا بالشرطة.

ومن ثم تم القبض على شريف واحتجازه. وقالت الشرطة في بيان إن الدكتور شريف "أطلق النار على الطالب بمسدس غير قانوني".

وقالت الشرطة إنها صادرت المسدس بالإضافة إلى مسدس ثانٍ و81 طلقة وأربع مخازن وسكينين و10 خناجر عثروا عليها في حقيبته.

وأضافت أن الدكتور شريف كان معروفًا بحمله أسلحة إلى المدرسة، وكان يعرضها أثناء المحاضرات.

وتم إيقاف المحاضر عن العمل بسبب احتجاج طلاب كلية الطب، الذين طالبوا بفصله الفوري وتوقيع عقوبة صارمة عليه. وقالت الشرطة إنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادث.