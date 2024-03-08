بوزن 6 أوراق A4 .. آخر صيحات الموضة حقيبة مصنوعة من الهواء بنسبة 99% و1% من الزجاج

إذا كان دفع ثمن شيء يحتوي على 99% من الهواء لا يبدو صفقة جيدة، فقد لا تكون هذه الحقيبة مناسبة لك.

فقد صنع دار التصميم الفرنسي كوبرني حقيبة من مادة السيليكا النانوية المصنوعة من السيليكا الهوائية التي تستخدمها وكالة ناسا.

استُخدمت هذه المادة في الفضاء لالتقاط الغبار النجمي وعزل مركبة المريخ، ولكنها الآن تُستخدم في الأزياء الراقية.

وهي مصنوعة من واحدة من أخف المواد التي عرفها العلم، وتزن الحقيبة بأكملها 33 جراماً فقط، أي أكثر بقليل من ست أوراق من ورق A4.

ولكن على الرغم من أنها تبدو رقيقة بعض الشيء، إلا أن مصممها يصر على أنها لا تزال قادرة على حمل وزن هاتفك الآيفون.

قد تبدو هذه الحقيبة المذهلة وكأنها مصنوعة من السحاب، ولكنها في الواقع مصنوعة من الهلام الهوائي.

وفي منشور على إنستغرام، عرضت علامة كوبرني الحقيبة المذهلة التي أطلق عليها اسم حقيبة Air Swipe.

تبدو الحقيبة شفافة وغائمة، مع خيوط بيضاء تسري في المادة مثل الدخان المحبوس.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شكك العديد من عشاق الموضة في مدى عملية الحقيبة.

كتب أحد المعلقين: "ما الذي يمكنك وضعه فيها وهل تنكسر عندما تسقطها".

وسأل معلق آخر متشكك: "هل تؤدي وظيفة الحقيبة؟"

ومع ذلك، بقدر ما تبدو الخامة مثل السحابة، فإن المصممين يعدونك بأنها ستكون قادرة على حمل بعض أغراضك على الأقل.

تزن الحقيبة 33 جراماً فقط بفضل تصنيعها بنسبة 99% من الهواء و1% فقط من الزجاج المصنوع من السيليكا.

صُنعت حقيبة Air Swipe Bag كجزء من مجموعة علامة كوبرني التجارية لخريف/شتاء 2024 ولكن لم يذكر إذا ما إذا كانت ستتوفر تجارياً