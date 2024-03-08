«أبل» تحظر حساب مطور «فورتنايت» في أوروبا

وجهت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» ضربة قوية لمطوري لعبة الكمبيوتر الشهيرة، فورتنايت، بعد إلغاء حساب المطور للعبة على نظام تشغيل هواتفها الذكية «آيفون» في دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر حساب المطور حيوياً، لأنه يسمح للمبدعين مثل شركة «إيبك جيمز» المطورة للعبة «فورتنايت» بتوزيع تطبيقاتها على هواتف «آيفون».

وتعني هذه الخطوة عدم قدرة «إيبك» على إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بها (إيبك جيمز ستور)، أو توفير اللعبة لمستخدمي آيفون في الاتحاد الأوروبي. ومع بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد أصبح على «آبل» السماح بتنزيل تطبيقات من مصادر أخرى غير متجرها الإلكتروني «آب ستور» في الاتحاد الأوروبي لأول مرة.

وقالت «أبل» أمس، إنه بعد الانتهاكات السابقة للقواعد من جانب «إيبك جيمز»، تم تأكيد حقها في طرد «إيبك» من منصتها عبر القضاء.