الأميرة كيت تظهر للمرة الأولى بعد علاجها في المستشفى

شوهدت كيت ميدلتون علناً للمرة الأولى منذ دخولها المستشفى منتصف يناير الماضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية، فيما نشرت وسائل إعلام أميركية متخصصة صورة لأميرة ويلز في سيارة قرب لندن.

وكانت الأميرة البالغة 42 عاماً، أُدخلت إلى المستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن. ولاتزال أسباب هذا التدخل الجراحي مجهولة، لكنه ليس مرتبطاً بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

ونشرت شبكة «إنترتاينمنت تونايت» الأميركية الشهيرة المتخصصة في أخبار المشاهير صورة نقلاً عن شاهد عيان، مرفقة إياها بتعليق يفيد بأن الأميرة كيت شوهدت بالقرب من لندن.

وتمضي كيت، التي تتمتع بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة، فترة نقاهة في دارة العائلة في ويندسور، غرب لندن، ومن غير المتوقع أن تستأنف أنشطتها الرسمية قبل 31 مارس الجاري.