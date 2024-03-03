دخل لإستئصال المرارة فحرموه من الإنجاب.. ثم قالوا له "ما تعملها دراما" !

أصيب رجل أرجنتيني بصدمة حياته بعد أن خضع لما اعتقد أنها عملية جراحية في مرارته، ليعلم لاحقا أن الأطباء أجروا له عملية قطع القناة الدافقة بدلا من ذلك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذهب خورخي باسيتو البالغ من العمر 41 عامًا إلى مستشفى فلورنسيو دياز الإقليمي في قرطبة بالأرجنتين لإجراء عملية جراحية في المرارة. وكان من المقرر إجراء العملية يوم الثلاثاء 28 فبراير، ولكن بسبب ظروف خارجة عن إرادته، تم تأجيل إجراء جورجي إلى الأربعاء. وفي يوم العملية، جاء طاقم المستشفى إلى غرفة المريض، ووضعوه على نقالة، ومن دون أن يطلبوا منه أي شيء أو حتى التحقق من هويته، ثم أخذوه إلى غرفة العمليات وأجروا الجراحة التي حددوها لذلك اليوم، وهي قطع القناة الدافقة.

وعندما استيقظ جورجي من الجراحة التي أجريت له، لم يكن لديه أي فكرة عما حدث، ولكن بعد ذلك جاء الطبيب للاطمئنان عليه، وبعد النظر إلى الرسم البياني الخاص به، أعطاه الأخبار الصادمة - لقد خضع لعملية قطع القناة الدافقة بدلاً من عملية المرارة. وظل الرجل الأرجنتيني عاجزًا عن الكلام للحظات، ثم شعر بالذعر، لكن لم يكن لديه الكثير من الوقت للاحتجاج، حيث تم تحديد موعد قريب لإجراء العملية الجراحية التي كان من المفترض أن يخضع لها في المقام الأول.

وبعد الجراحة الثانية التي أجراها، أراد خورخي باسيتو أن يعرف كيف حدث الخطأ وما الذي يمكن فعله لعكس عملية قطع القناة الدافقة وفيما استمر الأطباء في إلقاء اللوم على بعضهم البعض طلبوا منه بأن لا يبالغ بشأن ما جرى له، لأنه لا يزال بإمكانه إنجاب الأطفال من خلال التلقيح الاصطناعي إذا أراد ذلك. أما بالنسبة لعملية قطع القناة الدافقة، فبسبب عمره وحجم القنوات المقطوعة، كانت فرص النجاح ضئيلة للغاية، فلا فائدة من مجرد المحاولة.

وقال خورخي لموقع الأخبار الأرجنتيني El Doce: "إنه أمر غريب للغاية لأنه في الرسم البياني الخاص بي كان هناك كلمة "المرارة" في كل مكان، كل ما كان عليهم فعله هو قراءتها، ولم يكن من الضروري أن تكون عالماً لمعرفة ذلك". وتابع "لا أريد أن أشير بأصابع الاتهام إلى أحد، لكن لا أحد هنا يتحمل المسؤولية. إنهم يركزون على القول: "حسنًا، لا تعمل منها دراما، لأنه من خلال التلقيح لا يزال بإمكانك إنجاب طفل".

وقال محامي خورخي، دييغو لاري، إن موكله يشعر بالحزن الشديد: "أنا غاضب وعاجز لأن ما فعلوه لا رجعة فيه، ولا يمكن تغييره. لا أستطيع أن أفهم هذا المستوى من الإهمال، وكيف يمكنك ارتكاب مثل هذا الخطأ الفادح".

وقال محامي الرجل للصحفيين إن الخطأ نتج عن إعادة جدولة موعد الجراحة لموكله. وعادة ما يتم إجراء عمليات قطع القناة الدافقة في أيام الأربعاء، وقد قام طاقم العمل في مستشفى فلورنسيو دياز الإقليمي، بما في ذلك الأطباء، بمعاملة خورخي باستو كمريض آخر لاستئصال القناة الدافقة، بدلاً من أن يكلفوا أنفسهم عناء النظر إلى مخططه.