برنامج القرية العالمية في رمضان: كل هذه الروائع تنتظركم خلال الشهر الفضيل

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استعداداتها لاستقبال ضيوفها بتجارب استثنائية خلال شهر رمضان المبارك يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويمكن لضيوف القرية العالمية التسوق في أرجائها والحصول على مستلزماتهم الموسمية من «سوق الروائع الرمضانية» الزاخر بمختلف أنواع المنتجات الرمضانية الفريدة من أنحاء العالم، وهو السوق الذي يتخذ موقعاً حيوياً في قلب القرية العالمية بتصميمه المميز المستوحى من نمط الأسواق الإماراتية التقليدية، وسيوفر لضيوف الوجهة عيّنات من المنتجات الرمضانية المتاحة في أجنحتها المتنوعة.

وستنظم القرية العالمية خلال الشهر المبارك «تحدّي رمضان للمشي» مع تقديمها جوائز قيمة تشمل هواتف سامسونغ وساعات آبل وسامسونغ الذكية، إذ سيتمكن الضيوف من المشاركة في هذا التحدي من خلال تنزيل تطبيق القرية العالمية الحائز العديد من الجوائز، والتجول في أرجاء الوجهة. وسيجري بعد ذلك إضافة المشاركين ممن يقطعون 10 آلاف خطوة خلال زيارة واحدة، إلى السحوبات الأسبوعية تلقائياً للفوز بالجوائز، على أن يتم الإعلان عن الفائزين كل يوم جمعة طوال شهر رمضان المبارك.

كما سيحتضن المسرح الرئيس يومياً عروض «الأوركسترا العربية» الموسيقية والتي سيؤديها 30 فناناً، إلى جانب العديد من العروض الحيّة التي سيحتضنها المسرح الرئيس ومسرح الروائع في منطقة «ميني وورلد»، بما فيها عرض التنورة وعروض القيثارة والعزف على الكمان والعود، بينما ستنير عروض الألعاب النارية سماء الوجهة أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً، وستتحول بحيرة التنين إلى تحفة من الروائع الرمضانية باحتضانها عروض الليزر الحصرية للشهر.

إضافة إلى ذلك، ستقدم القرية العالمية لضيوفها مدفع رمضان السنوي الذي سيتم إطلاقه كل يوم إيذاناً بغروب الشمس وحلول وقت الإفطار.

وسيكون الأطفال خلال عطلات نهاية الأسبوع، على موعدٍ مع مجموعة من العروض الترفيهية الفريدة من نوعها بمسرح الصغار، حيث سيستمتعون من الجمعة إلى الأحد كل أسبوع بعروض الدُمى وعروض كيلايدوسكوب بالنسخة الرمضانية الحصرية.

وستتزين القرية العالمية طوال رمضان بديكورات الشهر الفضيل، لتضيف إلى تجاربها الاستثنائية روعة الأجواء الاحتفالية، بما يوفر للضيوف فرصة لالتقاط صور تذكارية على خلفيات رائعة تجعل من زيارتهم تجربة لا تنسى.